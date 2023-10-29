«Наполи» — «Милан»: Политано отыграл один мяч

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура итальянской Серии А встречаются «Наполи» и «Милан». Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Виченца). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме на 23-й минуте Оливье Жиру с передачи Кристиана Пулишича открыл счёт в матче, выведя «Милан» вперёд. Вскоре, на 31-й минуте, Жиру с передачи Давида Калабрии забил свой второй гол в матче, удвоив преимущество гостей. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Матео Политано отыграл один мяч — 2:1.
После девяти сыгранных туров «Милан» набрал 21 очко. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на два очка. «Наполи» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.
В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А команды встречались дважды и обменялись победами. В матче 7-го тура чемпионата, который проходил в Милане, сильнее оказался «Наполи» (2:1). Второй раз команды играли в 28-м туре, в той игре разгромную победу одержал «Милан» (4:0).
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