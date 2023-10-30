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Эммерсон: Ишков забил великолепный гол «Динамо». Важное событие для молодого парня

Эммерсон: Ишков забил великолепный гол «Динамо». Важное событие для молодого парня
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Защитник «Урала» Эммерсон высказался насчёт забитого гола Ильи Ишкова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2).

«Ишков забил просто великолепный гол! Очень красиво попал в девятку! К сожалению, до конца матча уже оставалось 30 секунд, и мы никак не успевали отыграться. Для молодого парня это хорошее приободрение после неудачного домашнего матча с «Локомотивом». Это важное событие для него. Хочется поздравить его с дебютным голом в РПЛ!» — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Динамо» и «Урал» играли в воскресенье вечером на домашней арене бело-голубых. Победу в матче одержала команда Марцела Лички со счётом 2:1. Ишаков стал автором последнего гола в матче.

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