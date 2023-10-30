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Победа «Динамо» над «Уралом», рекорд Модрича в «эль класико». Главное к утру

«Динамо» обыграло «Урал» в 13-м туре чемпионата России со счётом 2:1, полузащитник «Реала» Лука Модрич установил рекорд, став самым старым игроком, вышедшим на поле в «эль класико», «Вашингтон Кэпиталз» благодаря голу Евгения Кузнецова и двум передачам Александра Овечкина одержал третью победу подряд в нынешнем сезоне НХЛ, обыграв «Сан-Хосе Шаркс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» с разницей в один мяч обыграло «Урал»;

2. Лука Модрич установил рекорд «эль класико»;

3. Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»;

4. ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в этом сезоне РПЛ;

5. Медведев в трёх сетах проиграл Синнеру в финале турнира ATP-500 в Вене;

6. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в дерби Манчестера;

7. Лионель Месси и Леброн Джеймс — самые востребованные спортсмены у спонсоров за 2023 год;

8. Холанд обошёл Роналду и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года;

9. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Леклер — третий;

10. Александр Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей.