«Милан» хочет продлить контракт с Жиру, несмотря на предложения из Саудовской Аравии и МЛС

Футбольный клуб «Милан» планирует продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Твиттер).

По информации источника, руководство итальянского клуба планирует предложить Жиру контракт рассчитанный до 2025 года. Сообщается, что форвард сборной Франции уже получил два очень выгодных предложения от клубов из Саудовской Аравии и американской МЛС на следующий сезон.

37-летний Жиру выступает за «Милан» с начала сезона-2021/2022, его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 12-и матчах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в € 4 млн.