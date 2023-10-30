Хавбек «Оренбурга» Башич: не думаю о получении российского паспорта

21-летний полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что не собирается получать российский паспорт.

«Вообще не думаю о получении российского паспорта. Как и о выступлениях за сборную России. Слушайте, я капитан молодёжной сборной Боснии и Герцеговины. Я в шаге от первой сборной и хочу играть за эту команду. У меня есть ещё и хорватский паспорт, к тому же. Но кто знает, что может произойти в будущем», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Башич присоединился к «Оренбургу» летом 2022 года. Ранее он выступал за боснийский клуб «Зриньски». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей за оренбуржскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Оренбург» после 13 туров российского первенства занимает 14-е место в турнирной таблице.