«Отеллос» — «Арис»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина

Сегодня, 30 октября, в матче 9-го тура Первого дивизиона Кипра встретятся «Отеллос» и «Арис» из Лимасола. Команды будут играть на арене «Стадион им. Антониса Пападопулоса» на Кипре. Начало игры — в 20:00 мск.

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Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, которого в заявке на матч нет. Совсем недавно игрок восстановился после травмы паха.

На данный момент после восьми сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра «Отеллос» располагается на 12-й позиции с тремя очками. «Арис» находится на пятой строчке с 17 очками. Единоличным лидером является АПОЭЛ, у которого 20 очков.