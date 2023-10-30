«Отеллос» — «Арис»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина
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Сегодня, 30 октября, в матче 9-го тура Первого дивизиона Кипра встретятся «Отеллос» и «Арис» из Лимасола. Команды будут играть на арене «Стадион им. Антониса Пападопулоса» на Кипре. Начало игры — в 20:00 мск.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:
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Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, которого в заявке на матч нет. Совсем недавно игрок восстановился после травмы паха.
Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 9-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Отеллос
2-й тайм
0 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Кажу – 32'
На данный момент после восьми сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра «Отеллос» располагается на 12-й позиции с тремя очками. «Арис» находится на пятой строчке с 17 очками. Единоличным лидером является АПОЭЛ, у которого 20 очков.
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