«Где-то помешала политика». Классен объяснил, почему не ушёл из «Спартака» в аренду

Футболист «Спартака» Леон Классен объяснил, почему не ушёл из московского клуба в аренду минувшим летом.

«Летом ходили слухи, что я могу уйти в аренду в «Нефтчи»? Такой вариант действительно был. Но не сложилось. Как и до этого, когда почти отправился в Швейцарию. Где-то политика помешала, где-то клубы не договорились. В любом случае сейчас не жалею, что остался», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Классен провёл за «Спартак» три матча в Кубке России, в которых отметился двумя голами, а также два матча в рамках Российской Премьер-Лиги, где успел отдать одну голевую передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.