Защитник «Спартака» Дуарте совершил больше всех перехватов в 13-м туре РПЛ

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте совершил больше всех перехватов в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, информирует телеграм-канал "РУСТАТ".

Лидером по выигранным единоборствам (20) в 13-м туре стал Александр Мартынович из «Рубина». А вот Витор Тормена из «Краснодара» совершил больше всех удачных технико-тактических действий (ТТД) – 119 (92%). На втором месте по этому показателю его одноклубник Хуниор Алонсо – 117 удачных ТТД (86%).

Напомним, «Краснодар» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 28 очков в 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. Накануне «Краснодар» потерпел своё первое поражение в чемпионате — команда уступила ЦСКА со счётом 0:1.