Игрок «Барселоны» Араухо поздравил Бонмати с получением женского «Золотого мяча»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поздравил полузащитницу каталонского клуба Айтану Бонмати, которая стала лучшей футболисткой сезона по версии France Football и получила «Золотой мяч».

«Поздравляю, Айтана Бонмати! Отличный сезон, абсолютно заслуженно», — написал Араухо в соцсети X (ранее Twitter).

В составе «Барселоны» Бонмати выиграла Суперкубок Испании, обыграв «Реал Сосьедад» со счётом 3:0, Лигу чемпионов, одолев в финале немецкий «Вольфсбург», а также Ла Лигу, где в 30 матчах каталонский клуб одержал 28 побед.

«Барса» один раз сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и один раз уступила ЖФК «Мадрид» (1:2). Общее количество очков — 85, а ближайшим преследователем был ЖФК «Реал» Мадрид, у которого 75 очков. Также за этот сезон «Барселона» забила 118 мячей и лишь десять пропустила.

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