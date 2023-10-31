Гранат: Месси заслужил «Золотой мяч», но Мбаппе, Холанд и Беллингем в будущем заберут своё

Бывший российский футболист Владимир Гранат отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси. По его мнению, Месси заслужил престижную личную награду в нынешнем цикле.

«Месси заслужил «Золотой мяч». В победе Лео определяющим фактором стал чемпионат мира. Он дотащил сборную Аргентины до финала, а потом и победил в нём. Мбаппе и Холанд тоже в будущем заберут свои «Золотые мячи». Можно ещё добавить в этот список Беллингема. Они сейчас самые талантливые и яркие футболисты. Про Неймара тоже так говорили, но у этих ребят более профессиональная дисциплина», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.