Представители Авраама Гранта консультировались по поводу работы тренера в РПЛ

Представители 68-летнего израильского тренера Авраама Гранта вели консультации по поводу возможной работы специалиста в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Грант готов рассматривать российский чемпионат как один из вариантов продолжения карьеры в случае, если ему не удастся договориться о продлении контракта и решить некоторые аспекты работы с Федерацией футбола Замбии. Сборную Замбии Грант возглавляет с 2022 года. Ранее 68-летний тренер работал с такими клубами, как «Маккаби», «Портсмут», «Челси», «Партизан» и «Вест Хэм».

«Челси» под руководством Гранта стал вице-чемпионом Англии и добрался до финала Лиги чемпионов в сезоне-2007/2008. Вместе с «Маккаби» (Хайфа) Авраам становился чемпионом Израиля, а «Партизану» помог выиграть чемпионский титул в сербском первенстве.