Ловчев: от «Краснодара» ждал большего, а главное преимущество ЦСКА — Владимир Федотов

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе ПФК ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром». Напомним, игра завершилась победой армейцев со счётом 1:0. Это первое поражение «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«Главное преимущество ЦСКА — тренер Владимир Федотов, который в ситуации явного недокомплекта игроков держит команду в тонусе и даёт результат. Были проблемы в обороне и играл на позиции правого центрального защитника Мухин — потом он получил травму, и играет другой, и команда не пропускает много. Мы часто говорим фразу «выстроенная команда» — вот это именно про ЦСКА, где игроки знают схему, нет шараханий, и те, кто выходит со скамейки, в курсе манёвра. Поэтому и выжимается максимум — когда играют с лидерами, играют очень ответственно, ждут своего шанса в атаке. И я бы не сказал, что после гола армейцы закрылись — у «Краснодара» был еще тайм, чтобы всё поменять, и моменты были, но ЦСКА выстоял за счёт характера и за счёт великолепной игры Акинфеева. Игорь не совершал космических полётов, был там, куда летел мяч — и вот этим своим спокойствием давал команде уверенность. Их могут обыграть, но разбить никто не может.

От «Краснодара» же ждал большего. Да, моменты были, но штурма я не увидел во втором тайме — мало создали моментов для лидера. Разочаровал в этой игре лучший форвард РПЛ Кордоба. Он должен делать в таких командах что-то сверх того, что умеет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.