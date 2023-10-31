Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: от «Краснодара» ждал большего, а главное преимущество ЦСКА — Владимир Федотов

Ловчев: от «Краснодара» ждал большего, а главное преимущество ЦСКА — Владимир Федотов
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе ПФК ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром». Напомним, игра завершилась победой армейцев со счётом 1:0. Это первое поражение «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«Главное преимущество ЦСКА — тренер Владимир Федотов, который в ситуации явного недокомплекта игроков держит команду в тонусе и даёт результат. Были проблемы в обороне и играл на позиции правого центрального защитника Мухин — потом он получил травму, и играет другой, и команда не пропускает много. Мы часто говорим фразу «выстроенная команда» — вот это именно про ЦСКА, где игроки знают схему, нет шараханий, и те, кто выходит со скамейки, в курсе манёвра. Поэтому и выжимается максимум — когда играют с лидерами, играют очень ответственно, ждут своего шанса в атаке. И я бы не сказал, что после гола армейцы закрылись — у «Краснодара» был еще тайм, чтобы всё поменять, и моменты были, но ЦСКА выстоял за счёт характера и за счёт великолепной игры Акинфеева. Игорь не совершал космических полётов, был там, куда летел мяч — и вот этим своим спокойствием давал команде уверенность. Их могут обыграть, но разбить никто не может.

От «Краснодара» же ждал большего. Да, моменты были, но штурма я не увидел во втором тайме — мало создали моментов для лидера. Разочаровал в этой игре лучший форвард РПЛ Кордоба. Он должен делать в таких командах что-то сверх того, что умеет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
ЦСКА первым остановил непобедимый «Краснодар»! Теперь отрыва от «Зенита» почти нет
ЦСКА первым остановил непобедимый «Краснодар»! Теперь отрыва от «Зенита» почти нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android