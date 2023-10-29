ЦСКА первым остановил непобедимый «Краснодар»! Теперь отрыва от «Зенита» почти нет

ЦСКА нанёс «Краснодару» первое поражение в этом сезоне РПЛ! Теперь отрыв «быков» от «Зенита» – всего два очка, а ведь ещё недавно было семь.

Владимир Ивич решил преподнести сюрприз своему российскому коллеге и тёзке Владимиру Федотову. Фактически отзеркалил схему ЦСКА. «Краснодар» при обороне образовывал тройку центральных защитников, а Волков справа и Олусегун слева за счёт своих позиций помогали контролировать ширину против вингбеков армейцев. Да и вне зависимости от тактической модели соперника дополнительный игрок в обороне добавлял надёжности: лидер РПЛ пропустил четыре мяча за последние два тура, тогда как за первые десять – всего три. А вот при владении мячом «Краснодара» центрбек Алонсо нередко поднимался в опорную зону и превращался в дополнительную фигуру в центре поля.

В результате коса нашла на камень, и получилась битва равных соперников. То одна команда контролировала мяч и сажала противника на его половину поля в позиционных атаках, то другая. Футбол нельзя было назвать открытым, тем более – безбашенным. В первые полтайма если кто и наиграл на гол, то «Краснодар» за счёт своих стандартов. Сперцян забил бы со штрафного, который «привёз» грубой ошибкой Мойзес, если бы на пути мяча не оказалась голова Кордобы. Потом после углового Тормена выиграл воздух у выбравшего неправильную позицию Зделара, но промах одного серба исправил другой: мяч с линии ворот выбил Гаич.

А вот самой опасной фигурой во второй половине первого тайма стал Чалов. Один шанс Фёдор не использовал, когда пробил головой почти в Сафонова: голкиперу не составило труда записать в свою статистику сейв. Но перед перерывом нападающий всё же забил. Опять здорово показал себя Файзуллаев, разобравшийся на левом фланге с защитником сборной России Волковым, а Чалов в штрафной классным первым касанием подработал мяч себе так, что ушёл от Алонсо. Это был седьмой гол Фёдора в сезоне РПЛ и третий с игры.

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После перерыва ЦСКА контролировал игру, даже не контролируя мяч. Армейцы успешно защищались средним блоком, выжидали и делали ставку на контрвыпады. «Краснодар» как будто не понимал, как вскрывать оборону хозяев во главе с экспериментальным трио центрбеков Мойзес – Агапов – Зделар (Виллиан Роша отсутствовал из-за дисквалификации). Более того, Агапов должен был забивать второй гол ЦСКА, когда в позиционном наступлении неожиданно обнаружил себя на позиции центрфорварда. Будь у Агапова побольше навыков игры у чужих ворот, сейв Сафонова, скорее всего, не случился бы.

Чтобы как-то поменять игру, Ивич на исходе часа матча сделал двойную замену. С появлением на поле экс-армейца Ахметова и форварда Мозеса Кобнана «Краснодар» стал более атакующим. После 60-й минуте «быки» наконец-то нанесли свой первый удар во втором тайме, когда защитники ЦСКА оставили абсолютно свободным Сперцяна в штрафной. Возможно, Эдуард поспешил и не оценил как следует ситуацию: Акинфеев ждал мяч именно там, куда его послал лидер краснодарцев. А с выходом Кривцова подуставшим хозяевам стало совсем трудно обороняться – держались из последних сил.

В концовке команда Ивича наиграла на ответный гол. Две потенциально голевые атаки «Краснодара» с участием Кривцова не завершились забитым мячом из-за очередного сейва Акинфеева и из-за того, что Кордоба плохо прочитал эпизод. Вообще Джон выдал не сильнейший свой матч – Мойзес хорошо боролся с колумбийцем. А когда ЦСКА прозевал розыгрыш углового, команду Федотова спасла штанга. Но везёт тому, кто везёт. Армейцы в два раза уступили по ударам – 8:16 (в створ – 5:7, из штрафной – 6:11), тем не менее их победу невозможно назвать незаслуженной.