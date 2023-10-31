Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салуквадзе: 17-е место Хвичи в «Золотом мяче» — большое событие для грузинского футбола

Салуквадзе: 17-е место Хвичи в «Золотом мяче» — большое событие для грузинского футбола
Комментарии

Бывший игрок казанского «Рубина» и сборной Грузии Лаша Салуквадзе прокомментировал 17-е место вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в номинации на «Золотой мяч».

«То, что Кварацхелия занял 17-е место в номинации на «Золотой мяч» — большое событие для грузинского футбола. Думаю, любители футбола из России тоже рады за Хвичу.

Я рад, что у нас есть такой футболист, у Квары ещё всё впереди. Его карьера в Европе только начинается. Хвича может стать самым великим грузинским футболистом и превзойти Каху Каладзе», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Напомним, вчера, 30 октября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча». По итогам голосования Кварацхелия занял 17-е место, опередив таких футболистов, как Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Лаутаро Мартинес. «Золотой мяч» выиграл нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

Материалы по теме
Геркус: к чему Месси восьмой «Золотой мяч»? Его не возвеличивает, а награду обесценивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android