Салуквадзе: 17-е место Хвичи в «Золотом мяче» — большое событие для грузинского футбола

Бывший игрок казанского «Рубина» и сборной Грузии Лаша Салуквадзе прокомментировал 17-е место вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в номинации на «Золотой мяч».

«То, что Кварацхелия занял 17-е место в номинации на «Золотой мяч» — большое событие для грузинского футбола. Думаю, любители футбола из России тоже рады за Хвичу.

Я рад, что у нас есть такой футболист, у Квары ещё всё впереди. Его карьера в Европе только начинается. Хвича может стать самым великим грузинским футболистом и превзойти Каху Каладзе», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Напомним, вчера, 30 октября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча». По итогам голосования Кварацхелия занял 17-е место, опередив таких футболистов, как Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Лаутаро Мартинес. «Золотой мяч» выиграл нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.