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Геркус: к чему Месси восьмой «Золотой мяч»? Его не возвеличивает, а награду обесценивает

Геркус: к чему Месси восьмой «Золотой мяч»? Его не возвеличивает, а награду обесценивает
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Бывший президент «Локомотива» и экс-директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«По мне, любое многократное награждение — уже спорно. Например, Нобелевскую премию вручают один раз. Поэтому восьмикратное награждение — это лично для меня немного странно. Все уже всё поняли про Месси. К чему ему восьмой «Золотой мяч»? Его это никак дополнительно не возвеличивает, а награду обесценивает», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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