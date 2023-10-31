Ромащенко: если бы у «Ахмата» не было шансов на плей‑офф, мы всё равно играли бы на победу

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о предстоящем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

Команда успела полноценно подготовиться к этой игре? Постарались максимально эффективно использовать время, которое было после игры в Санкт‑Петербурге. Мы сделали всё, что могли, за отведённое время.

Имеет ли значение, продолжит ли команда выступление в Пути регионов или Пути РПЛ? Если бы у нас не было шансов на плей‑офф, мы бы всё равно приехали сюда играть на победу. Мы можем выйти или в Путь регионов, или в Путь РПЛ. Мы будем играть только на победу вне зависимости от сочетания игроков.

После поражения от «Балтики» продолжилась серия без побед в РПЛ, за счёт чего можно снять проклятие «Ростех Арены»? Каждая игра не похожа на предыдущую, никакого проклятия не существует, это всё выдумки. Говорил команде, что не надо зацикливаться на прошлом, без этого не будет побед в будущем. Мы разбирали соперника, знаем его. Есть моменты, которые очень важны, фокусировали ребят на них. Надеюсь, всё будет так, как мы планируем.

Ротация достаточно большая, мы вынуждены держать в голове предстоящий матч, но на нём не акцентировали внимания от слова совсем, были сконцентрированы только на подготовке к этой игре», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».