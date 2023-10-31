«Балтика» — «Ахмат»: Гузина забил четвёртый гол хозяев

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Ахматом». Встреча группы C проходит на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 90+3-й минуте Гедеон Гузина забил четвёртый мяч хозяев.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» набрала девять очков и занимает второе место в группе C. «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагаются на третьем месте в таблице.
Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Балтика» обыграла «Ахмат» со счётом 2:0.
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