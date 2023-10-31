Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Утрехт — Валвейк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о матче с «Крыльями»: было много борьбы, единоборств, много и брака было

Семак — о матче с «Крыльями»: было много борьбы, единоборств, много и брака было
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Тяжёлый кубковый матч. Было много борьбы, единоборств, много и брака было. Но в любом случае хорошо, что мы выиграли, будем готовиться к следующему матчу. Все живы, здоровы. Это тоже очень важно для нас.

Как сегодня мотивировал команду на победу, учитывая, что основную задачу «Зенит» решил? Здесь главная задача — это выход с первого-второго места. Есть задача второстепенная, конечно, определённое преимущество и второй матч, насколько я понимаю, домашний. Есть небольшая разница между первым и вторым местом. Хочется побеждать всегда с точки зрения эмоционального состояния, с точки зрения места в группе. Первое место — всё равно лучше, чем второе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Александр Ерохин оценил выступление «Зенита» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android