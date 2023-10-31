Семак — о матче с «Крыльями»: было много борьбы, единоборств, много и брака было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Тяжёлый кубковый матч. Было много борьбы, единоборств, много и брака было. Но в любом случае хорошо, что мы выиграли, будем готовиться к следующему матчу. Все живы, здоровы. Это тоже очень важно для нас.

Как сегодня мотивировал команду на победу, учитывая, что основную задачу «Зенит» решил? Здесь главная задача — это выход с первого-второго места. Есть задача второстепенная, конечно, определённое преимущество и второй матч, насколько я понимаю, домашний. Есть небольшая разница между первым и вторым местом. Хочется побеждать всегда с точки зрения эмоционального состояния, с точки зрения места в группе. Первое место — всё равно лучше, чем второе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».