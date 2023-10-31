Тихонов: пусть Абаскаль работает. Он ставит игру, местами неплохо получается, мне нравится

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Психологический момент очень важный, на «Спартак» давят журналисты, болельщики. Я ни на кого не давлю. Пускай Абаскаль работает. Он ставит игру, вопросов нет, местами получается и довольно неплохо, мне нравится.

Посмотрим состав на кубковую игру с «Краснодаром». Если Гильермо выставит второй состав, скажет, что мы готовимся к «Локомотиву», первое место в группе заняли, здесь решение тренера, пойдёт это на пользу или нет — увидим.

Есть действительно интересные моменты в игре «Спартака»: выход через оборону, быстрая игра, когда команда убегает в быструю атаку. Промес и Бонгонда — качественные футболисты. Довольно неплохой центр поля, когда у команды всё получается, здорово на это смотреть. Но после таких игр, как с «Факелом», становится неприятно.

Тренер не может поменять в одночасье свою игру. Он не смотрит — получается, не получается. Такое ощущение, что футболисты бегают как роботы. Как им сказали на тренировках, так они и играли. Как я понимаю, они сами не могут принять решение. Когда я выступал, у нас полузащитники и нападающие могли в любых ситуациях быть, потому что мы на тренировках это делали. Романцев был не против», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 20 очков после 13 туров.