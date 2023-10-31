Тихонов: «Спартаку» нужно играть с «Краснодаром» в Кубке, держа в уме матч с «Локо» в РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что красно‑белым в матче Кубка России с «Краснодаром» предстоит помнить об игре чемпионата страны с «Локомотивом».

«Что думаю о матче «Спартака» с «Краснодаром»? С одной стороны, надо поберечь футболистов под матч чемпионата, при этом команда должна показать реакцию на поражение в Воронеже. Не знаю, как поведёт себя Абаскаль в этой ситуации. Наверное, сыграют те, кто получает мало игровой практики. Бабич пропускает игру с «Локомотивом», поэтому вряд ли сыграет с «Краснодаром» — главный тренер будет наигрывать связку центральных защитников под дерби. Наверное, пару в центре обороны составят Чернов и Литвинов, больше и некому. Маслов маловероятно появится в составе. Не исключаю, что тренер решит выпустить Бабича.

«Краснодару» же нужна победа для того, чтобы побороться за второе место. А уже на выходных команда играет важный матч с «Крыльями» в чемпионате, который нужно выигрывать, чтобы составить конкуренцию «Зениту».

Результат завтрашней игры точно будет непредсказуемым. Так что «Спартаку» нужно играть с «Краснодаром», держа в уме матч с «Локомотивом», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в среду, 1 ноября. Игра 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 5 ноября.