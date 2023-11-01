Защитник «РБ Лейпцига» Баумгартнер: такого просто не должно было случиться в этом году

Защитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер высказался о вылете команды из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1)
«На самом деле мы не диктовали ход игры. «Вольфсбург» был готов запачкать руки. Мы также боролись, но я не думаю, что играли достаточно хорошо в первом тайме. Начало второго тайма было довольно спокойным, но красная карточка, очевидно, осложнила ситуацию. Нам не везло по ходу игры. Этого просто не должно было случиться в этом году. Именно так обстоят дела в кубке: если ты хоть раз оступишься, ты выбываешь.
Хорошо, что у нас не так много времени, чтобы жалеть самих себя. Через три дня мы возвращаемся в строй, и это очень важная игра с точки зрения сохранения места в верхней части турнирной таблицы. Играть против «Майнца» никогда не бывает легко. Если мы сможем снова переключить стрелки, я уверен, мы сможем вернуться к победному пути», — приводит слова Баумгартнера официальный сайт «РБ Лейпцига».
- 1 ноября 2023
-
10:10
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:50
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:51
-
08:40
-
08:00
-
07:57
-
07:33
-
07:30
-
06:57
-
06:01
-
05:23
-
04:42
-
04:24
-
03:52
-
03:41
-
03:32
-
03:30
-
02:39
-
01:46
-
01:33
-
01:27
-
01:18
-
00:50