Защитник «РБ Лейпцига» Баумгартнер: такого просто не должно было случиться в этом году

Защитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер высказался о вылете команды из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1)

«На самом деле мы не диктовали ход игры. «Вольфсбург» был готов запачкать руки. Мы также боролись, но я не думаю, что играли достаточно хорошо в первом тайме. Начало второго тайма было довольно спокойным, но красная карточка, очевидно, осложнила ситуацию. Нам не везло по ходу игры. Этого просто не должно было случиться в этом году. Именно так обстоят дела в кубке: если ты хоть раз оступишься, ты выбываешь.

Хорошо, что у нас не так много времени, чтобы жалеть самих себя. Через три дня мы возвращаемся в строй, и это очень важная игра с точки зрения сохранения места в верхней части турнирной таблицы. Играть против «Майнца» никогда не бывает легко. Если мы сможем снова переключить стрелки, я уверен, мы сможем вернуться к победному пути», — приводит слова Баумгартнера официальный сайт «РБ Лейпцига».