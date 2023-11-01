Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «РБ Лейпцига» Баумгартнер: такого просто не должно было случиться в этом году

Защитник «РБ Лейпцига» Баумгартнер: такого просто не должно было случиться в этом году
Комментарии

Защитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер высказался о вылете команды из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1)

«На самом деле мы не диктовали ход игры. «Вольфсбург» был готов запачкать руки. Мы также боролись, но я не думаю, что играли достаточно хорошо в первом тайме. Начало второго тайма было довольно спокойным, но красная карточка, очевидно, осложнила ситуацию. Нам не везло по ходу игры. Этого просто не должно было случиться в этом году. Именно так обстоят дела в кубке: если ты хоть раз оступишься, ты выбываешь.

Хорошо, что у нас не так много времени, чтобы жалеть самих себя. Через три дня мы возвращаемся в строй, и это очень важная игра с точки зрения сохранения места в верхней части турнирной таблицы. Играть против «Майнца» никогда не бывает легко. Если мы сможем снова переключить стрелки, я уверен, мы сможем вернуться к победному пути», — приводит слова Баумгартнера официальный сайт «РБ Лейпцига».

Кубок Германии . 2-й раунд
31 октября 2023, вторник. 20:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Черны – 14'    
Удаления: нет / Поульсен – 56'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android