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«Мне не нравится». Сергей Рыжиков объяснил, почему не стал тренером вратарей в «Химках»

«Мне не нравится». Сергей Рыжиков объяснил, почему не стал тренером вратарей в «Химках»
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Бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, почему не занял должность тренера вратарей в футбольном клубе «Химки».

«Задания, все требования тренерского штаба мне ясны. Почему не работаю с вратарями? Во‑первых, мне это не очень нравится. Во‑вторых, у меня нет образования. В‑третьих, здесь есть замечательный тренер вратарей», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».

Напомним, Рыжиков работает в «Химках» ассистентом главного тренера команды Андрея Талалаева. Сегодня, 1 ноября, «Химки» сыграют с владивостокским «Динамо» в рамках 6-го раунда Пути Регионов Фонбет Кубка России. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. За казанцев он провёл 359 матчей, где пропустил 308 мячей и 155 игр сыграл «на ноль». В составе казанской команды Сергей дважды становился чемпионом России. После «Рубина» Рыжиков успел поиграть за «Крылья Советов» и «Тамбов».

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