Рыжиков: больше всех «Золотой мяч» заслужил Холанд, но выиграл снова Месси

Бывший российский голкипер Сергей Рыжиков отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси. По мнению Рыжикова, больше всех престижную личную награду в этом году заслужил Эрлинг Холанд.

«Холанд — это машина голов. У жюри был очень тяжёлый выбор. Все трое достойны награды. Месси выиграл чемпионат мира, Холанд взял требл, Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира, реанимировав сборную Франции.

Наверное, больше всех заслужил Холанд. Должно быть какое-то разнообразие, к тому же это разнообразие полностью оправданно. Но выиграл снова Месси», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.