Адвокат Бугаева: Алексей не имел при себе наркотических средств. Умысла на сбыт не было

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России, «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» Алексея Бугаева, задержанного сегодня за хранение и сбыт наркотиков, рассказала свою версию данного дела, а также опровергла информацию о признании Алексея в том, что он подрабатывал наркокурьером.

«Сегодня информации о признании Алексея, что подрабатывал наркокурьером, ни от кого не могло поступать. По крайней мере ни от защитников, ни от самого Алексея. Мы сегодня его навещали, нам доподлинно известно, что более к нему никто не приходил, с другими объяснениями не обращался. Поверьте, всё, что нужно было правоохранительным органам, они от него взяли ещё тогда, когда он был без адвокатов, когда была ночь. Когда было не понятно, что происходит. Он был в подавленном состоянии, в стрессе.

Сегодня никакого признания в каком-то сбыте наркотиков, тем более систематического быть не могло. Это полный бред. Что касается того, что о нём говорят — при себе имел полкило мефедрона. При себе он не имел никаких наркотических средств. Это то, что с ним мы точно проговорили. Алексей сказал: «При себе у меня наркотиков не было». Откуда появились наркотики, это ещё адвокатская тайна. Мы занимаемся выяснениями, поскольку тут могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов. Я сейчас не хочу огульные обвинения пускать. Нам со всем этим предстоит разобраться и очень серьёзно. При себе у Алексея наркотиков не было, умысла на сбыт не было, обвинение ему не предъявлено.

Я и коллега подали заявление в уведомительном порядке в правоохранительные органы, в отдел, который занимается делом на определённой территории, что мы в деле участвуем. Но с нами никто так и не связался со стороны правоохранителей. Сопротивление Алексей тоже не оказывал и не сбегал. Он не мог себе этого позволить как мастер спорта. Когда человек оказывается совершенно без защиты, у него можно взять какие угодно объяснения, любые бумаги он может подписать. Это состояние дикого стресса, этим пользуются», — сказала Макличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сегодня, 1 ноября, появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.