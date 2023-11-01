Глава «Динамо» Махачкала рассказал, перенесут ли матчи из-за ситуации с гражданами Израиля

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, будут ли домашние матчи команды перенесены в другой город из-за инцидента, произошедшего с гражданами Израиля и жителями Махачкалы 29 октября.

Напомним, 29 октября группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, захватив здание. Агрессивно настроенные жители искали граждан Израиля, проникая во все помещения аэропорта. Ситуация успокоилась лишь ночью.

«Нет. Это же небольшая группа людей. Такое могло произойти где угодно. Понятно, что какие-то структуры недооценили — информация-то у них была стопудово. Просто они знают общую ситуацию в целом, что девять десятых населения совсем иначе реагирует на эти события. Конечно, сочувствие палестинцам и тем, кто проживает в секторе Газа, есть у абсолютного большинства. Это правильно. Но чтобы вот так это выражать — нет. У нас и сейчас проживает очень много горских евреев», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».