Воронежский стадион допущен к проведению матча РПЛ между «Факелом» и ЦСКА

Российская Премьер-Лига допустила «Центральный стадион профсоюзов», находящийся в Воронеже, к проведению матча 15-го тура чемпионата между местным «Факелом» и московским ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал лиги.

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей после инспекции допустила Центральный стадион профсоюзов в Воронеже к проведению матча 15-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА 11 ноября.

В отчёте Комиссии указано, что ситуация на матче «Факел» — «Спартак» произошла из-за выпадения аномального количества осадков. Высота снежного покрова составляла 12 см, всего за три дня выпало 60% от месячной нормы.

В настоящее время идут работы по восстановлению повреждённых участков в соответствии с планом. Комиссия отметила, что визуальные характеристики поля ежедневно улучшаются, есть положительная динамика по росту травяного покрова, а основные технические характеристики соответствуют оптимальным — за исключением показателя влажности игровой поверхности (здесь отклонение от стандарта РФС на 10%). Решён вопрос о приобретении и доставке в течение двух дней нового противоливневого покрытия», — говорится в заявлении.