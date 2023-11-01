«Ювентус» в ближайшие несколько дней объявит о продлении контракта с Локателли

Полузащитник Мануэль Локателли близок к продлению контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый контракт будет действовать до конца июня 2028 года. Проект соглашения составлен таким образом, что в случае подписания Локателли клуб сможет снизить нагрузку на свой бюджет. Ожидается, что «Ювентус» объявит о сделке в ближайшее время.

Напомним, итальянский хавбек выступает за «старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 73 матчах Серии А, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Действующий контракт игрока с туринским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.