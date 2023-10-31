«Ювентус» намерен продлить контракт с Фаджоли до 2028 года с увеличением зарплаты

Руководство «Ювентуса» намерено пролонгировать трудовое соглашение с полузащитником Николо Фаджоли до 2028 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб оказывает футболисту полную поддержку в связи с его семимесячной дисквалификацией из-за игры на ставках. При этом руководство «старой синьоры» планирует увеличить заработную плату игрока.

Напомним, Фаджоли перешёл в «Ювентус» в 2022 году из «Кремонезе». За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт Фаджоли рассчитан до 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.