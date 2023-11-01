Комментатор Аболин рассказал, как Григорий Иванов заподозрил его в симпатии к «Спартаку»

Комментатор домашних матчей «Урала» Борис Аболин поделился историей о том, как президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заподозрил его в симпатии к московскому «Спартаку».

«У меня одно время был оранжевый пиджак, а из нагрудного кармана выглядывала красно-белая ткань. На матче со «Спартаком» мне Григорий Иванов сказал: «Ты что, за «Спартак» болеешь?». Я удивился, спрашиваю почему. Он говорит: «Платочек-то у тебя какого цвета?». Я уточнил, что пиджак-то оранжевый. Его ответ устроил.

Это всё импровизация: о «Спартаке» не думал и перформансы не готовил. До дементьевской шляпы мне далеко», — приводит слова Аболина Sports.ru.

Ранее комментатор рассказал, что футбол не входит в его топ-5 любимых видов спорта.