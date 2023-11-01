Комментатор игр «Урала» рассказал, что футбол не входит в его топ-5 любимых видов спорта

Комментатор домашних матчей екатеринбургского «Урала» Борис Аболин рассказал, что футбол не входит в его топ-5 любимых видов спорта.

«Для меня принципиально важно говорить не только о футболе. Я больше скажу: футбол не входит даже в топ-5 моих любимых видов спорта. Мне интересно изучать его историю, интересно наблюдать статистические факты, но не могу сказать, что как зрелище большой футбол меня сильно привлекает.

Мой топ-5 любимых видов спорта? Баскетбол, волейбол, скалолазание, бобслей и мини-футбол.

Бобслей – в середине 2000-х его начали показывать на общедоступных каналах. Тогда как раз появилась команда Александра Зубкова – они выиграли два Кубка мира. Могли взять и чемпионат мира, в четвёрках выгрызли серебро у канадца Пьера Людерса, который потом стал тренировать сборную России. Мне было интересно за этим следить: секунды, доли секунды, опередят или не опередят!

Скалолазание? Всё очень просто: мы живём в Екатеринбурге, в горах – у нас одна из самых сильных школ горных видов спорта. Она ещё и расположена в интересном и необычном месте – в башне на Московской горке. Я недавно делал большой проект к 300-летию Екатеринбурга: записал 300 выпусков подкаста про город. И в 295-м выпуске про эту башню и скалолазов рассказывал», — приводит слова Аболина Sports.ru.