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«Реал» намерен подписать защитника «Спортинга» Инасиу

«Реал» намерен подписать защитника «Спортинга» Инасиу
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Мадридский «Реал» решительно настроен по вопросу приобретения защитника «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу, сообщает AS.

По информации источника, зимой «сливочные» постараются опередить в борьбе за игрока обороны такие английские гранды, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Боссы «Реала» обеспокоены травмой основного центрального защитника — Эдера Милитао.

Отмечается, что сумма отступных, прописанная в контракте 22-летнего защитника с нынешним клубом – € 60 млн.

В текущем сезоне Инасиу провёл за «Спортинг» 13 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Инасиу со стороны «Манчестер Юнайтед».

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