«Манчестер Юнайтед» следит за защитником «Спортинга» Инасиу

Руководство «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку обороны «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы манкунианцев ещё не приняли окончательного решения о том, по какому именно центральному защитнику сделают предложение в январе. В шорт-листе у «красных дьяволов» числятся такие футболисты, как Эдмонд Тапсоба («Байер»), Антониу Силва («Бенфика») и Жан-Клер Тодибо («Ницца»).

В текущем сезоне Инасиу провёл за «Спортинг» 10 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о сорвавшемся переходе в «Вест Хэм».