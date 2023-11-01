«Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатам клуба, которые поддерживали Палестину

Шотландский «Селтик» заблокировал абонементы 200 представителям фан-группы Green Brigade, которые поддерживали Палестину, сообщает The Telegraph.

Представители Green Brigade демонстрировали на «Селтик Парк» баннеры с надписями «Свободу Палестине» и «Победы сопротивлению». Также они приносили палестинские флаги на игру 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:2).

Green Brigade не будет на игре «Селтика» с «Сент-Миррен», которая пройдёт 1 ноября. Однако в дальнейшем запрет может быть снят, если переговоры между лидерами группировки и руководством клуба окажутся продуктивными.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.