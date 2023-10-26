Фанаты «Селтика» вывесили флаги Палестины во время матча с «Атлетико»

Недавно завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались шотландский «Селтик» и испанский «Атлетико». Игра группы E проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Германии. Игра завершилась со счётом 2:2.

Фанаты «Селтика» вновь посвятили матч поддержке Палестины. Болельщики вывесили на трибунах огромное количество флагов этого государства. Фанатский сектор, на котором располагается основная группировка «кельтов», Green Brigade, сделал флаг на трибуне с помощью разноцветных дождевиков.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал пять очков и находится на втором месте в группе E. После аналогичного количества матчей «Селтик» заработал одно очко и располагается на последнем месте. Возглавляет квартет «Фейеноорд», в активе которого шесть очков.