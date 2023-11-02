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Микель Артета взял на себя ответственность за вылет из кубка английской лиги

Микель Артета взял на себя ответственность за вылет из кубка английской лиги
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет из 1/8 финала кубка английской лиги от «Вест Хэма» (1:3).

«Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно рьяно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.

В целом мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад, уже забыто. Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел намного большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.

После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над «Ньюкаслом». Мы должны прочувствовать эту боль», – приводит слова Артеты Sky Sports.

После 10 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает второе место с 24 очками. Лидирует в таблице «Тоттенхэм» (26 очков).

Англия - Кубок лиги . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Уайт – 16'     2:0 Кудус – 50'     3:0 Боуэн – 60'     3:1 Эдегор – 90+6'    
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