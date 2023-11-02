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Бородюк: Добровольскому нужно разобраться с паспортом. Он гражданин РФ или Молдавии?

Бородюк: Добровольскому нужно разобраться с паспортом. Он гражданин РФ или Молдавии?
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Олимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк прокомментировал жалобы коллег по золотой олимпийской сборной о том, что их забыли в стране.

«Это нормальное явление. У каждого поколения свои кумиры. Но я бы не сказал, что нас забыли. Есть пенсии, за которые мы очень признательны и благодарны. Добровольскому не платят? Игорю нужно разобраться со своим паспортом. Непонятно, он гражданин России или Молдавии. Я не знаю всех нюансов, но пенсию платят только гражданам РФ», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Ранее Игорь Добровольский в интервью рассказывал, что о нём забыли в России, так как он «неудобен для многих».

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