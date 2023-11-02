Джон Кордоба: у меня было предложение от «Зенита»? Не буду говорить

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не стал подтверждать и опровергать информацию СМИ о том, что минувшим летом он получил предложение о трансфере от «Зенита». По словам игрока, сейчас самое главное для него — «Краснодар».

«Правда ли то, что летом мной интересовался «Зенит»? Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе.

У меня было предложение от «Зенита»? Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня — говорить о «Краснодаре», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 13 туров.

В текущем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.