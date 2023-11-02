Нападающий «Краснодара» Кордоба: чемпионство? Есть такая задача, работаем и думаем об этом

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что футболисты краснодарской команды рассчитывают на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«Есть ли вера в чемпионство в этом году? Нет ничего невозможного, мы работаем от матча к матчу, там уже посмотрим. Конечно, есть такая задача, мы работаем, думаем только об этом. Нам нужно продолжать работать концентрированно в том же духе. Мы удачно стартовали, потому что хорошо играли», — приводит слова Кордобы ТАСС.

После 13 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (26 очков), третье место занимают самарские «Крылья Советов» (22). Следующий матч «Краснодар» проведёт 5 ноября, когда в гости к «быкам» приедут «Крылья Советов».