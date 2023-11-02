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«Вы считаете, мне это интересно?» Слуцкий отреагировал на новости об интересе от «Актобе»

«Вы считаете, мне это интересно?» Слуцкий отреагировал на новости об интересе от «Актобе»
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на новости об интересе к своей кандидатуре со стороны казахстанского «Актобе».

«Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет (смеётся). Деньги? Не, ну какие там… Вы же примерно представляете уровень доходов в Казахстане. Я могу быть в каких угодно списках, у них, может, и Гвардиола там есть, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном», — сказал Слуцкий в видео в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Клуб под руководством тренера вылетел из РПЛ. Ранее Слуцкий работал в «Халле», «Витессе», ЦСКА, «Москве» и «Крыльях Советов».

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