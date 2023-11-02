Экс-тренер сборной России: РФС нет смысла разрушать связи, которые строились годами

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк критически воспринял идею о гипотетическом переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нам нет смысла разрушать связи, которые строились на протяжении многих лет. Сейчас много кричат, что надо уходить в Азию. Но в Азии те же Австралия, Япония или Южная Корея могут не захотеть с нами играть. Должна быть чёткая позиция и гарантии от ФИФА и УЕФА. «Сегодня мы решили так, а через неделю передумали» — такого быть не должно. Но нас же не исключили. РФС поддерживает связь с УЕФА: ведутся переговоры, контакты. А кроме того, вы можете себе представить, что такое перевезти все наши сборные в Азию? Следует изучить логистику и просчитать все риски. Да, УЕФА декларирует, что они независимы, а по факту получается наоборот. Но в любом случае на данный момент лучше вести переговоры с европейским футбольным союзом», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.