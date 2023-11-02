Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, как не сдержался и наорал на Мойзеса

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как не сдержался и наорал на защитника команды Мойзеса.

«Стал ли я смелее и наглее со временем? Наверное, да. Но бывают эпизоды, когда это вообще неуместно. Такой момент, например, был в матче с «Химками». Мы выигрывали 4:0, но я помню, как накричал на Мойзеса. Хотел сказать ему, что мы просто уходим от ворот и выбиваем мяч, а его мысль была в том, что мы крупно выигрываем, поэтому можно спокойно разыгрывать, всё равно игра сделана. Я не сдержался, наорал на Мойзеса, но сейчас понимаю, что это было неуместно. Есть такие моменты, когда нужно пихануть, но бывают ситуации, когда нужно успокоить ребят, когда стоит пропустить через себя гнев и показать, что ты тоже спокоен, чтобы партнёры понимали, что всё под контролем, всё нормально.

Ответил ли мне Мойзес? Нет, он просто спокойно ушёл. Мы общались на эту тему. Другие ребята тоже часто говорят про баланс. С Игорем Акинфеевым, понятное дело, это обсуждали. Здесь нужно чувствовать аритмию команды. Если в будущем будет получаться, то это классно», — приводит слова Торопа пресс-служба клуба.