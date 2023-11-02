ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«В группе А «Оренбург» и ЦСКА сыграют друг с другом. ЦСКА, хоть и обыграл «Оренбург» 6:0 в 1-м туре, но идет сейчас вторым, потому что дальше по дистанции очки терял. У «Оренбурга» четыре победы, одно поражение, пусть какие-то победы были добыты в серии пенальти, как с тем же «Факелом». Ну и «Оренбург» обеспечил себе Путь РПЛ, ЦСКА тоже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, есть очень серьёзные кадровые проблемы у ЦСКА, много молодёжи в этом матче появится. А там, где молодёжь, там, разумеется, ошибки.

Fonbet Кубок России . Группа A Fonbet Кубок России . Группа A 02 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Оренбурга» не такой длинный состав, а сыграть в Москве против такого соперника — это всегда выставка, это всегда хорошее испытание, хорошая проверка для игроков «Оренбурга». Ну и плюс удержать первое место тоже было бы для «Оренбурга» приятно. Команда играющая, команда, создающая много моментов и позволяющая у своих ворот создать немало моментов, поэтому, учитывая проблемы ЦСКА в обороне, я думаю, что вариант «обе забьют» для этой игры вполне подходящий — за 1.65. Поле тоже в хорошем состоянии», — сказал Генич.