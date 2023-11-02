«Бавария» вновь рассматривает возможность подписания Боатенга из-за травмы де Лигта

Руководство «Баварии» вновь изучает вариант с подписанием краткосрочного контракта с бывшим защитником мюнхенского клуба Жеромом Боатенгом в связи с травмой Маттейса де Лигта, полученной им вчера, 1 ноября, в матче Кубка Германии, из-за которой он пропустит от четырёх до шести недель. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, сегодня, 2 ноября, Боатенг возобновил тренировки со второй командой «Баварии», при этом проводя занятие в тренировочной экипировке основной команды. Подчёркивается, что заинтересованность в подписании краткосрочного трудового соглашения с немецким футболистом проявляет лично главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель. Одним из аргументов в пользу подписания 35-летнего защитника является его отличная физическая форма.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что мюнхенцы рассматривают вариант с подписанием Боатенга, однако отказались от этой идеи. Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что не видит смысла в подписании футболиста, так как осталось немного времени до открытия зимнего трансферного окна.