«Бавария» вместо Боатенга хочет подписать 35-летнего Сократиса Папастатопулоса

Немецкая «Бавария» вместо бывшего защитника мюнхенцев Жерома Боатенга хочет подписать 35-летнего Сократиса Папастатопулоса, сообщает Bild.

Возможности Томаса Тухеля в выборе центрального защитника уменьшились из-за травм Дайо Юпамекано и Маттейса де Лигта. Поэтому первоначально «Бавария» планировала вернуть Жерома Боатенга в клуб, но в конечном итоге решила не доводить дело до конца из-за негативной реакции болельщиков команды.

Поскольку Сократис является свободным агентом, немцы смогут подписать его немедленно, несмотря на то что трансферное окно закрылось.

Греческий защитник является свободным агентом с тех пор, как покинул греческий «Олимпиакос» в конце прошлого сезона, проведя там два с половиной года.

Сократис играл под руководством тренера «Баварии» Томаса Тухеля во время своего пребывания в дортмундской «Боруссии». Под руководством немецкого тренера защитник провёл 81 матч – больше, чем с любым другим тренером.