Бессмертный: с детства болею за Месси. Сейчас кумиром могу назвать Ди Лоренцо

19-летний защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о кумирах в мире футбола.

«Были ли у меня кумиры в детстве? Сейчас кумиром могу назвать капитана «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. А вообще с детства болею за Лионеля Месси и очень рад, что ему на днях вручили очередной «Золотой мяч», — сказал Бессмертный в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, 30 октября в парижском театре Шатле прошла церемония вручения «Золотого мяча». Месси обошёл в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (второе место) и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (третье место).

В сезоне-2022/2023 Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, Кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мирового первенства.