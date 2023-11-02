Лотар Маттеус: при Тухеле команда играет ничуть не лучше, чем при Нагельсмане

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус подверг критике работу главного тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля.

«Даже после нескольких месяцев работы под руководством Тухеля команда по-прежнему играет ничуть не лучше, чем при Нагельсмане. Крупные победы в матчах с «Бохумом» (7:0) и «Дармштадтом» (8:0) были в порядке вещей, но если честно, им очень повезло в игре с «Копенгагеном» и «Галатасараем», с «Юнайтед» и «Майнцем». Эти победы не были незаслуженными, но и великими они не были.

Что-то идёт не так. Где доминирование, сила и вера в то, что можно контролировать всё и вся на поле? Каков план на матч? Мусиала, Зане и Кейн разберутся с этим, и всё? Это не сработало.

Тухель сделал много заявлений, которые выбили из колеи Киммиха и которые не способствуют успеху команды. Он всё ещё может добиться успеха, но для этого нужно выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Германии. Просто выиграть национальную лигу будет недостаточно. Они выиграли титут в минувшем сезоне, но сделали это при большой удаче», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.