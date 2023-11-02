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Онопко: Мелёхин давно мечтал забить. Рад, что ему удалось отличиться в официальной игре

Онопко: Мелёхин давно мечтал забить. Рад, что ему удалось отличиться в официальной игре
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко прокомментировал победу в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (2:1).

«Можно ли этот матч назвать бенефисом Николая Комличенко? Не только Комличенко, я хотел бы отметить всю команду. Очень важная победа. Многие футболисты получили свои минуты и доказали, что на них можно рассчитывать.

Также можно поздравить Мелехина с дебютным голом во взрослом сезоне? Он давно мечтал забить, много подключался к атакам. Ему хотелось начать забивать. Я рад, что ему удалось отличиться в официальной игре, в целом он сыграл хорошо.

Почему концовка матча получилось такой нервной? Футбол, он вообще такой, любой эпизод может изменить ход матча. Было напряжение в последние минуты, и, наверное, болельщикам нравится такая игра из‑за эмоций. Футболисты на поле не так переживают в эти минуты, переживают больше тренеры, болельщики и президент клуба. Но в этом и есть прелесть футбола», — сказал Онопко в эфире «Матч ТВ».

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