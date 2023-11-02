«Ростов» обыграл «Урал» в матче Кубка России и вышел в плей-офф Пути РПЛ

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и «Урал». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее, на 45-й минуте встречи, счёт в матче открыл футболист «Ростова» Виктор Мелёхин.

На 50-й минуте нападающий «Урала» Шеттине сравнял счёт. На 67-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд благодаря голу нападающего Николая Комличенко. На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Урала» Егор Филипенко.

Таким образом, после шести туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал 11 очков и занимает второе место в группе B, которое позволяет команде Карпина выйти в плей-офф Пути РПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» заработал восемь очков и опустился на третью строчку. Теперь екатеринбургской команде предстоит сыграть в Пути регионов. Возглавляет квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков после шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.