Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торино — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» обыграл «Урал» в матче Кубка России и вышел в плей-офф Пути РПЛ

«Ростов» обыграл «Урал» в матче Кубка России и вышел в плей-офф Пути РПЛ
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и «Урал». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее, на 45-й минуте встречи, счёт в матче открыл футболист «Ростова» Виктор Мелёхин.

На 50-й минуте нападающий «Урала» Шеттине сравнял счёт. На 67-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд благодаря голу нападающего Николая Комличенко. На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Урала» Егор Филипенко.

Таким образом, после шести туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал 11 очков и занимает второе место в группе B, которое позволяет команде Карпина выйти в плей-офф Пути РПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» заработал восемь очков и опустился на третью строчку. Теперь екатеринбургской команде предстоит сыграть в Пути регионов. Возглавляет квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков после шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.

Fonbet Кубок России . Группа B
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелёхин – 45'     1:1 Шеттине – 50'     2:1 Комличенко – 67'    
Удаления: нет / Филипенко – 84'
Материалы по теме
Эммерсон: «Уралу» нужно побеждать «Ростов» в Кубке России. Для нас этот матч решающий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android