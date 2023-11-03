Арсен Венгер рассказал, что отказал «Барселоне» и «Реалу» во время работы в «Арсенале»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о попытках испанских топ-клубов пригласить его на работу.

«За всё то время, что я провёл в «Арсенале», «Реал» пытался подписать меня два или три раза. «Барселона» тоже предприняла одну попытку», – приводит слова Венгера BeIN Sports.

Арсен Венгер занимал должность главного тренера «Арсенала» в период с 1996 по 2018 год. Под руководством французского специалиста лондонский клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее французский специалист также возглавлял «Монако», «Нанси» и японский клуб «Нагоя Грампус Эйт».

После ухода из «Арсенала» Венгер устроился на руководящую должность в ФИФА.