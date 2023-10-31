Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал четвёрку лучших команд АПЛ.

«Мне всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. В глубине души я верю, что «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на чемпионство. Они купили Джеймса Мэдисона, который является отличным игроком. Он является связующим звеном между опорной зоной полузащиты и атакующей и привнёс в команду немного технического творчества.

Также они приобрели Микки ван де Вена, которого я считаю исключительным игроком. До этого у них были проблемы в этой зоне. И перемещение Сона в центр работает очень хорошо.

Что касается первой четвёрки АПЛ, то я назову «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Сити», конечно же. Они выглядят как лучшая четвёрка лиги на данный момент», – приводит слова Венгера beIN Sports.